“Sacritalia”, alle 23.10 su Rai 2: le anticipazioni sul documentario alla ricerca del Sacro in Italia

21 Dicembre 2023 - 16.38

Esiste ancora il Sacro nella vita contemporanea? E se esiste, in quali forme si manifesta? A dispetto di chi ritiene che sia scomparso, il poeta Davide Rondoni intraprende un viaggio attraverso l’Italia di oggi alla ricerca del Sacro, per intercettare ciò che è in grado di resistere al consumo e generare grandi cose. “Sacritalia”, con la regia di Francesco Castellani, in onda giovedì 21 dicembre alle 23.10 su Rai 2, è un racconto con il quale Rai Documentari approfondisce la conoscenza del nostro Paese, mettendone in evidenza un aspetto vitale per la sua storia e il suo presente, grazie al contributo di un poeta capace di indagare con originalità un fenomeno vasto e complesso.

Dopo aver ricevuto un misterioso “invito al viaggio”, ovvero un pacchetto postale anonimo contenente un bracciale con una piccola ala stilizzata, Davide Rondoni inizia il suo viaggio da Roma. Qui cerca risposte nell’arte, nei poeti, nella danza, e persino nei giullari, insoliti comici che nascondono grandi verità sotto il velo dell’ironia.

Il suo viaggio prosegue in Toscana e in Emilia Romagna, tra luoghi santi e luoghi del consumismo, incontrando sacerdoti e persone che hanno fatto scelte di vita nel segno della sacralità, per giungere poi a Cocullo, in Abruzzo, dove partecipa ai riti della caccia al serpente per la processione di San Domenico, accompagnato dal musicista Ambrogio Sparagna.

Successivamente giunge in Puglia, dove si immerge in nuovi contrasti tra l’antico e il contemporaneo: da Casa Sankara, che ospita e protegge i migranti e i rifugiati, a San Severo di Foggia, dove ha origine il plurisecolare culto della Madonna Nera dei campi, e dove il poeta Enrico Fraccacreta traccia ricordi poetici della sua amicizia giovanile con Andrea Pazienza.

Desideroso di scoprire chi possa essere il mittente del bracciale, Rondoni approda infine a Monte Sant’Angelo, un meraviglioso paese arroccato sul mare, dove il poeta arriva a risolvere il mistero. Incuriosito da alcuni ragazzi che suonano musica popolare salentina su un’antica terrazza, decide di raggiungerli. Qui nota una ragazza che balla davanti a loro, e che indossa un bracciale proprio come il suo. E quella ragazza è sua figlia Carlotta.