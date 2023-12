"Fuori dal coro", alle 21.30 su Rete 4: ospiti e anticipazioni di mercoledì 20 dicembre

globalist Modifica articolo

20 Dicembre 2023 - 16.08

Preroll

Mercoledì 20 dicembre, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in prima serata su Retequattro, Mario Giordano dedicherà ampio spazio al tema del Natale con un viaggio in diverse parti d’Italia per capire quanto gli italiani siano ferrati su questa festività e per conoscere i menù della giornata di festa che pare siano sempre più distanti dalla tradizione. Inoltre, sempre sul tema, un racconto dalla Francia per indagare se e come i simboli religiosi trovino spazio nei villaggi natalizi.

Nel corso della serata, un’analisi sull’industria legata al mondo green, con un focus sulle zone destinate alla coltivazione del riso in Piemonte e in Calabria, le cui aree sembrano ridursi per lasciare il posto agli impianti fotovoltaici. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.