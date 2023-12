“Avanti popolo”, alle 21 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 19 dicembre 2023

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2023 - 17.09

Un’ampia pagina dedicata allo scenario politico del nostro Paese aprirà la puntata di “Avanti popolo” in onda martedì 19 dicembre alle 21 su Rai 3: la contrapposizione e i parallelismi tra destra e sinistra con due leader donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la kermesse di FDI, “Atreju”, con Elon Musk, Paola Concia, Luciano Spalletti e Matteo Renzi da una parte, e la Convention del PD con Romano Prodi, Enrico Letta e Paolo Gentiloni dall’altra. Se ne discute insieme ai giornalisti Davide Vecchi e Luca Sommi, Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in collegamento, e il politologo Alessandro Campi.

Con il condirettore di Libero Pietro Senaldi e l’inviato speciale del “Corriere della Sera” Tommaso Labate si ripercorrono gli eventi che hanno segnato il 2023, in Italia e nel mondo: dalla guerra in Medio Oriente alla morte di Silvio Berlusconi, dal lungo e drammatico bollettino delle vittime di femminicidio all’arresto del boss superlatitante Matteo Messina Denaro, fino alla crisi climatica e il dissesto idrogeologico con le terribili alluvioni in Romagna e Toscana. E ancora, si parla di Natale insieme alla giornalista Candida Morvillo, al giornalista e conduttore Antonello Piroso e in collegamento gli chef Luca Montersino e Gennaro Esposito: tra chi si appresta a celebrarlo nei lussuosi hotel di Cortina e le famiglie in difficoltà, come sono cambiate le feste nelle case degli italiani dagli Anni ’60 ad oggi?

Ai microfoni di “Avanti Popolo”, infine, anche la testimonianza di Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo da ormai tre anni e di cui non si hanno più notizie.