“Tango”, alle 23.55 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

30 Ottobre 2023 - 16.21

Preroll

Al centro del nuovo appuntamento con “Tango”, in onda lunedì 30 ottobre alle 23.55 su Rai 2 e condotto da Luisella Costamagna, ci sarà la sanità italiana. In studio ne parleranno Mariolina Castellone (M5S), Giorgio Mulè (FI), Francesco Storace e Sigfrido Ranucci.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al tavolo si confronteranno poi, in un faccia a faccia sul tema della famiglia, l’ex senatore della Lega Simone Pillon e l’attivista ed ex parlamentare Vladimir Luxuria. L’intervista sul divano sarà invece con Gianluca Gotto: nomade digitale – come ama autodefinirsi – autore di libri sui percorsi per trovare la felicità.

Middle placement Mobile

Presenze fisse del programma sono Saverio Raimondo, con le sue incursioni, e Francesco Pannofino, che declamerà le esternazioni della settimana nel “Teatro della Politica”. Infine, il direttore de “Le Scienze” e “National Geographic Italia” Marco Cattaneo darà la sua “pillola di scienza”.