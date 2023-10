"Fake Show - Diffidate dalle imitazioni", alle 21.20 su Rai 2: gli ospiti dell'ultima puntata

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 16.32

Mercoledì 18 ottobre, in prima serata su Rai 2, quinto e ultimo appuntamento con “Fake Show – Diffidate delle imitazioni”, il format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il variegato ed esilarante mondo delle imitazioni, condotto da Max Giusti. Ogni puntata ospita personaggi del mondo dello spettacolo che giocano con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli. Ad accompagnare Max Giusti c’è anche una versione un po’ folle dell’Intelligenza Artificiale.

Ospiti dell’ultima puntata, oltre a Francesca Manzini e Claudio Lauretta, saranno: Filippo Bisciglia, Vittoria Castagnotto, Leonardo Fiaschi, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, i Panpers, Francesco Procopio.

Tra le prove proposte nel corso della puntata ci sarà la “Realtà Artificiale”: l’IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo o di un luogo e gli ospiti chiamati a giocare devono interagire con gli imitatori professionisti che impersonano, di volta in volta, il conduttore del programma o un personaggio noto. In questa puntata, Leonardo Fiaschi sarà Amadeus con il suo show “Super Ignoti”, Claudio Lauretta sarà prima Gerry Scotti, con il “Fake Show dei record”, e poi Vittorio Sgarbi, mentre Maurizio Di Girolamo sarà Alberto Angela. Non mancheranno poi altri cavalli di battaglia degli imitatori: Francesca Manzini sarà Loredana Bertè, Ilary Blasi e Mara Venier, Leonardo Fiaschi sarà anche Christian De Sica e ci saranno pure Gennaro Calabrese e Eliza G. con le loro imitazioni di Flavio Insinna, Alessandro Borghese e Shakira.

Nel corso della serata, tra i giochi proposti, ci saranno: “La senti questa voce”, che vedrà la partecipazione di Silvia Salemi, Mal e Cristina D’Avena, con uno spazio a lei interamente dedicato, “Goldfingere” e “A gambe levate”.

Agli ospiti della puntata si aggiungeranno Simone Barbato e Vincenzo Albano con lo spazio dedicato alle “Fake News” e alle “FakeStar”, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali (in questo appuntamento l’IA proporrà una serie di Elvis Presley).

“Fake Show – Diffidate delle imitazioni” è un programma scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta, Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. E’ basato sul format creato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time e distribuito da Banijay Group.