“Le Iene”, alle 21.15 su Italia 1: ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi

17 Ottobre 2023 - 15.46

Martedì 17 ottobre, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: lo scrittore e giornalista Alessandro D’Avenia, il rapper Boro Boro, pseudonimo di Federico Orecchia, attualmente primo in classifica con il brano “Cadillac”, e il comico e attore Daniele Raco. Tra i servizi in onda: Gaston Zama intervista l’attivista egiziano Patrick Zaki.

Filippo Roma si occupa di Calcioscommesse con due interviste esclusive: Giuseppe Signori e Carlo Gervasoni. I due ex calciatori furono protagonisti del primo scandalo di “Scommessopoli” nel 2011; oggi l’argomento sta occupando le pagine della cronaca per il coinvolgimento dei giocatori Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali nell’inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illecite. Nel servizio si affronta anche il delicato tema della ludopatia.

Nel 2009 Luigi Pelazza ha intervistato due bambini, Daniel e Abdalla, uno israeliano, l’altro palestinese, per capire direttamente da loro come stavano vivendo il conflitto in Medio Oriente. Nonostante il passare degli anni le parole dei due ragazzini continuano a essere attuali.

In onda anche un nuovo servizio di Antonino Monteleone dedicato alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006.

Chi saprebbe distinguere, senza mai averlo assaggiato prima, un filetto di bisonte, uno di zebra o cammello rispetto alla più comune carne di manzo o vitello? Con Veronica Ruggeri si parla di frode alimentare con il caso di una nota catena di ristoranti in Italia.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.