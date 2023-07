"Taobuk Festival SeeSicily", alle 23.15 su Rai 1: ecco gli ospiti e le anticipazioni

globalist Modifica articolo

11 Luglio 2023 - 16.09

Torna anche quest’anno su Rai 1 la serata di gala al Teatro Antico di Taormina che riassume lo spirito del TAOBUK Festival SeeSicily – promosso dalla Regione Siciliana nel segno della valorizzazione del turismo culturale. Tema di questa XIII edizione “Le libertà”: quelle riconosciute e soprattutto quelle negate.

La serata-evento, proposta martedì 11 luglio alle 23.15 su Rai 1, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, ospita la cerimonia di consegna dei prestigiosi Taobuk Award 2023. I Taobuk Award per la Letteratura 2023 vanno a tre scrittrici: la francese Annie Ernaux, Premio Nobel 2022, l’iraniana Azar Nafisi e la statunitense Joyce Carol Oates. Tre profili distanti nel loro itinerario artistico ma affini nell’impegno attivo per la piena emancipazione femminile.

Il Taobuk Award per la Scienza 2023 è assegnato allo scrittore e giornalista del

National Geographic David Quammen. Alla scienza viene tributato anche il Taobuk Da Vinci Award che quest’anno va a due premi Nobel – il giapponese Shinya Yamanaka (Nobel 2012 per la Medicina) e l’americano Gregg Leonard Semenza (Nobel 2019 per la Medicina e la Fisiologia) – all’israeliano Tal Dvir, esperto in biotecnologie, e allo specialista mondiale nel campo dei trapianti per la cura del diabete Camillo Ricordi.

Premiato anche il cinema italiano con Michele Placido, Valeria Golino, Edoardo Leo. Ricevono il Taobuk Award anche la cantautrice siciliana Levante, il violinista e compositore David Garrett e la coreografa Giulia Staccioli, fondatrice della compagnia di danza Kataklò, i cui ballerini sono tra i protagonisti dello spettacolo la cui colonna sonora viene offerta dall’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta da Gianna Fratta.