“TV7”, a mezzanotte su Rai 1: ecco i reportage della puntata odierna

globalist Modifica articolo

9 Giugno 2023 - 15.42

Preroll

La ripresa della stagione turistica sulle spiagge dell’Emilia-Romagna nel dopo alluvione è la prima delle inchieste della puntata di “TV7”, in onda venerdì 9 giugno a mezzanotte su Rai 1. Nonostante l’emergenza e tra molte difficoltà arrivano i turisti e le previsioni fanno ben sperare. Altro argomento sarà il Super bonus edilizio, con la riqualificazione energetica e l’abitare sostenibile: la trasformazione green delle nostre case è possibile? Come risparmiare in bolletta e ridurre l’uso dei combustibili fossili.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si proseguirà con un reportage dalla Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri del continente, dove guerre e fame sono ancora all’ordine del giorno. Sono sempre di meno, solo un centinaio a Kyoto, e vivono una vita di privazioni: l’inviato di “TV7” racconta l’universo misterioso e arcaico delle geishe in Giappone, un lavoro antichissimo in uno dei Paesi più tecnologicamente avanzati del mondo. “Vendiamo le nostre abilità non il nostro corpo” dice Tomitae 28 anni. Inoltre: il genio di Leonardo da Vinci.

Middle placement Mobile

E ancora, gli studiosi continuano a cercare di svelare i misteri della Gioconda. Ne esistono 20 copie, ognuna con un dettaglio particolare. Poi, un incontro con la giornalista filippino-americana Maria Ressa, Premio Nobel per la Pace 2021. A seguire Santo Versace ricorderà il giorno dell’omicidio del fratello, lo stilista Gianni, a Miami il 15 luglio del 1997. Infine, il nuovo immaginario 1960-1990: il trentennio di uno dei grandi protagonisti e innovatori dell’arte, Mario Schifano, in mostra alle Gallerie d’Italia di Napoli.