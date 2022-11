WhatsApp Web: come funzione e come scrivere messaggi dal computer

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 19.43

WhatsApp Web, la fortuna di poter chattare comodamente se si è al computer usando la tastiera e senza dove faticosamente scrivere i messaggi sulla tastiera del telefonino.

Whatsapp Web infatti è l’applicativo online gratuito che consente di utilizzare l’ applicazione di messaggistica istantanea da computer senza dover scaricare alcun software.

Si passa infatti dal browser in tutta sicurezza e comodità. Richiede però la connessione attiva contemporanea su computer e sullo smartphone visto che è una sorta di mirror ossia di riproduzione dell’attività sul piccolo schermo (a meno di non attivare la funzione Multi-dispositivo, disponibile in beta da fine 2021).

Insomma WhatsApp Web è un vero e proprio specchio delle attività in corso sullo smartphone che vengono portate sul computer, permettendo di svolgere tutte quelle attività che normalmente sono aperte sul display del cellulare con la comodità del grande schermo e della tastiera per digitare a grande velocità.

C’è anche la possibilità di scaricare l’applicativo per computer con sistema operativo Windows 8 o Windows 10/11 così come per Mac direttamente dal sito ufficiale, ma per chi vuole un uso immediato e veloce basta l’applicativo online preparato dalla società di proprietà di Facebook.

L’utilità di questo strumento è presto detta visto che ad esempio quando si lavora si può continuare a chattare con i propri contatti utilizzando la comodità della tastiera fisica estesa senza dare troppo nell’occhio. Ritorna molto utile anche se si ha necessità di scrivere un testo molto lungo che dal cellulare potrebbe richiedere tempo e fatica.



Infine è uno strumento molto utile per condividere file velocemente al computer con gli altri contatti e anche a noi stessi dato che i documenti inviati dal Pc saranno visualizzati anche una volta aperta l’app dallo smartphone, di fatto venendo “trasferiti” anche su smartphone con la possibilità di poterli scaricare al volo.

Per utilizzare Whatsapp Web è necessaria la connessione attiva contemporaneamente sia su smartphone sia sul computer. Il primo passo è quello di digitale nel browser, qualsiasi esso sia, l’indirizzo che apre la pagina di accesso. Si noterà subito apparire un codice QR identificativo che fa ad porta d’ingresso alla piattaforma, accompagnato dalle istruzioni per eseguire l’accesso.

Dallo smartphone si deve andare a cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare Dispositivi collegati: a questo punto si aprirà la fotocamera (si chiederanno i permessi, se ancora non concessi) per inquadrare il codice QR precedentemente mostrato. L’operazione sarà immediata e molto semplice e da quel momento il computer mostrerà l’attività di WhatsApp in perfetto stile smartphone. Nota bene: se la connessione su smartphone o computer non dovesse funzionare WhatsApp Web non potrebbe continuare a essere utilizzato.

In alternativa è possibile attivare la funzione Multi-dispositivo, lanciata in beta a fine 2021: consente di usare fino a 4 dispositivi senza che il telefono sia necessariamente connesso a Internet.