I saldi del Black Friday di Nomad: il 25% di sconto su caricabatterie, custodie e altro

18 Novembre 2022 - 22.37

Nomad produce alcuni dei nostri accessori preferiti in assoluto, ma spesso hanno un prezzo più alto a causa dell’impegno dell’azienda per la qualità. A partire da oggi, Nomad offre uno sconto del 25% su tutti gli articoli in stock del suo sito per festeggiare in anticipo il Black Friday. Le offerte sono valide dal 18 al 29 novembre e sono applicabili a tutti gli articoli del sito, anche se, sapendo come vanno queste cose, è probabile che alcuni articoli comincino a esaurirsi rapidamente con questi sconti.

Nomad vende diversi articoli che vale la pena acquistare per sé o come regalo. Se siete utenti di iPhone, potete acquistare una bella custodia in pelle per il vostro telefono con prezzi a partire da soli 34 dollari o optare per una skin in pelle a 15 dollari. Nomad ha anche un’ampia varietà di incredibili cinturini per Apple Watch, da quelli sportivi a quelli in pelle e persino in titanio. I prezzi variano molto da un’opzione all’altra, ma partono da 45 dollari in diversi colori e stili.

Inoltre, Nomad vende alcune stazioni di ricarica wireless di alta qualità, caricabatterie MagSafe e anche semplici adattatori da parete che possono essere utilizzati da tutti. Sono disponibili anche cavi USB-C, cavi di ricarica universali e cavi Lightning con certificazione MFi, perché i caricabatterie e i cavi non sono mai troppi.

Al di fuori del materiale tecnico, Nomad ha anche un crescente assortimento di articoli per lo stile di vita. Questo include oggetti come un organizer per chiavi, una penna, un portafoglio, un cappello e altro ancora. Assicuratevi di dare subito un’occhiata a tutto ciò che Nomad ha da offrire, prima che le cose inizino ad esaurirsi o che vi perdiate lo sconto del 25%.