WhatsApp sta per lanciare la funzione "Camera Mode"

16 Novembre 2022 - 23.29

La piattaforma di messaggistica WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che consentirà agli utenti di passare rapidamente dalla modalità video a quella foto. La nuova funzione è stata introdotta per alcuni beta tester e sarà distribuita nei prossimi giorni, come anticipato da WABetaInfo, il sito web che dà conto degli aggiornamenti relativi all’app di messaggistica.

Nelle versioni precedenti di WhatsApp, gli utenti dovevano toccare e tenere premuto per registrare un video. Ora, invece, non sarà più necessario toccare e tenere premuto per girare un video. Gli utenti possono facilmente passare alla modalità video.

WhatsApp introduce regolarmente nuove funzioni per garantire una migliore esperienza dell’app ai suoi utenti. Recentemente, WABetaInfo ha annunciato che la piattaforma ha aggiunto una funzione che consente agli utenti di cercare i sondaggi.

Un’altra funzione di WhatsApp include la possibilità di aprire una chat con il proprio numero di telefono all’interno dell’elenco dei contatti. Questa funzione è nuova sui dispositivi Android, ma nelle versioni precedenti di WhatsApp era possibile trovare il proprio numero di telefono all’interno dell’elenco dei contatti.

Il 3 novembre Meta ha annunciato il lancio della funzione Comunità su WhatsApp. Questa funzione consentirà alle comunità, come i quartieri, i genitori e le scuole, i luoghi di lavoro e altre organizzazioni, di collegare più gruppi sotto un unico ombrello e di organizzare conversazioni di gruppo.

“Per iniziare, toccare la nuova scheda Comunità nella parte superiore delle chat su Android e nella parte inferiore su iOS. Da lì è possibile avviare una nuova comunità da zero o aggiungere gruppi esistenti”, ha dichiarato WhatsApp in un post sul blog.



“Una volta entrati in una comunità, si può facilmente passare da un gruppo all’altro per ottenere le informazioni necessarie, quando servono, e gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri della comunità”