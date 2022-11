WhatsApp lancia Communities: la nuova funzione di gruppo di discussione

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 17.29

Preroll

WhatsApp ha lanciato ufficialmente Communities, la nuova funzione che offre gruppi di discussione più ampi e strutturati e che è stata testata all’inizio di quest’anno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Progettate per aiutare organizzazioni, club, scuole e altri gruppi privati a comunicare meglio e a rimanere in contattoi, le Comunità apportano una serie di nuove funzionalità alla piattaforma di messaggistica, tra cui i controlli degli amministratori, il supporto per i sottogruppi e i gruppi di annunci, le chiamate vocali e video a 32 persone, la condivisione di file più grandi, le reazioni emoji e i sondaggi.

Middle placement Mobile

Le comunità stesse possono supportare gruppi fino a 1.024 utenti e offrono la crittografia end-to-end.

Dynamic 1

Alcune delle funzioni sviluppate per le Comunità, come le reazioni emoji, la condivisione di file di grandi dimensioni (fino a 2GB) e la possibilità per gli amministratori di cancellare i messaggi, erano già state introdotte nella piattaforma WhatsApp prima del lancio i. Ora, l’azienda afferma che le videochiamate a 32 persone e i gruppi di dimensioni maggiori saranno supportati su WhatsApp anche al di fuori delle Comunità.

La nuova funzione potrebbe essere inizialmente paragonata ai Gruppi di Facebook, in quanto entrambi supportano elementi come sottogruppi, condivisione di file, funzionalità di amministrazione e altro ancora. Ma mentre i Gruppi di Facebook sono spesso utilizzati da estranei che condividono un interesse comune, le Community di WhatsApp sono pensate per essere utilizzate da membri che potrebbero essere già collegati nel mondo reale.

Dynamic 2

A differenza di Facebook, WhatsApp si basa sui numeri di telefono, il che significa che le persone che si uniscono a questi gruppi di discussione hanno già una certa familiarità l’uno con l’altro, in quanto potrebbero essersi scambiati i numeri di telefono o almeno aver condiviso il proprio numero con un amministratore del gruppo. Tuttavia, i numeri di telefono saranno nascosti alla community e resi visibili solo agli amministratori e agli altri utenti che fanno parte degli stessi sottogruppi.

Questo per bilanciare la richiesta di privacy degli utenti con la necessità di permettere ai membri del gruppo di raggiungervi. Per esempio, forse non conoscete personalmente tutti i genitori della squadra sportiva di vostro figlio, ma probabilmente vi sentirete a vostro agio nell’interagire con loro in un gruppo privato che può esistere come sottogruppo della Community dell’intera scuola.

Dynamic 3

Inoltre, a differenza dei Gruppi di Facebook, che possono essere scoperti sulla piattaforma, le Community di WhatsApp sono nascoste. Non sarà disponibile una funzione di ricerca: per entrare a farne parte è necessario essere invitati.

Al momento del lancio, gli amministratori delle chat di gruppo esistenti potranno passare il loro gruppo alle Comunità, se preferiscono, oppure potranno scegliere di ricreare il loro gruppo come Comunità da zero. Gli amministratori hanno anche la possibilità di aggiungere membri ai gruppi o di inviare link di invito per consentire ad altri di diventare membri della Community.

Dynamic 4

Le comunità sono strutturate con un gruppo principale di annunci, che avvisa tutti dei messaggi più importanti. Ma i membri possono chattare solo in piccoli sottogruppi approvati dall’amministratore. In questo modo si evita che i membri siano bombardati da messaggi su avvenimenti del gruppo ed eventi a cui non sono collegati. Ad esempio, i membri potrebbero creare un sottogruppo per un progetto di volontariato o un gruppo di pianificazione, dove solo alcune persone avrebbero bisogno di chattare.

Il lancio di Communities potrebbe sfidare altre app che sono diventate popolari per le comunicazioni private e di gruppo, tra cui Telegram e Signal, oltre a piattaforme di messaggistica standard come iMessage e app rivolte a organizzazioni o scuole come GroupMe, Band, TalkingPoints, Remind e altre.

Dynamic 5

In un annuncio, WhatsApp ha anche sottolineato gli aspetti di crittografia della funzione Comunità, affermando che l’azienda sta “puntando ad alzare l’asticella del modo in cui le organizzazioni comunicano con un livello di privacy e sicurezza che non si trova da nessun’altra parte”.

“Le alternative disponibili oggi richiedono di affidare alle app o alle aziende di software una copia dei messaggi, e noi pensiamo che meritino il livello di sicurezza più elevato fornito dalla crittografia end-to-end”.