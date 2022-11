Montesano cacciato dalla Rai per la maglietta della X-Mas: "Inaccettabile"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 10.10

Preroll

Enrico Montesano è stato cacciato da “Ballando con le Stelle”. La Rai ha preso l’attesa decisione dopo che l’attore aveva sfoggiato in tv la maglietta della X Mas, il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana, simbolo del neofascismo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Enrico Montesano si è presentato alle prove dell’ultima puntata di “Ballando con le stelle” indossando una maglietta nera con il simbolo della X Mas, il reparto d’assalto della Marina militare fascista (Motoscafo armato silurante) e con il motto dannunziano “Memento audere semper”. Le immagini andate in onda in tv non sono passate inosservate e sui social si è scatenato il putiferio, con numerosi utenti indignati che hanno chiesto a gran voce l’esclusione immediata dell’attore dalla competizione.

Middle placement Mobile

Sul suo canale Telegram Enrico Montesano ha replicato mostrando una foto che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un’immagine di Che Guevara: “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!”.

Dynamic 1

“Nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante”, ha poi scritto Montesano su Facebook. “Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”.