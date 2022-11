Micol Incorvaia canta "Faccetta nera", ora rischia l'esclusione dal Grande Fratello Vip

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 11.16

Micol Incorvaia, protagonista del Grande Fratello Vip 7, è a rischio esclusione per aver intonato “Faccetta nera” poco prima della diretta su Canale 5, mentre si stava preparando insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi.

Dal video che circola in rete non si capisce bene da chi provenga la voce, ma la quasi totalità degli utenti e appassionati del programma non ha dubbi che si tratti di Micol Incorvaia. Si attende il pronunciamento della produzione. Singolare il fatto che Micol sia la sorella di Clizia Incorvaia, influencer ed ex concorrente del Gf. Nella sua precedente esperienza nella Casa, Clizia Incorvaia se n’era uscita così, nei confronti di un suo collega concorrente.

“Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”. Clizia Incorvaia venne giustamente squalificata, speriamo che la sorella possa seguire lo stesso destino.