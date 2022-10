"Dimartedì", questa sera alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 16.26

Preroll

“DiMartedì”, questa sera alle 21.15 su La7. La nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che approfondirà i temi legati alla nascita del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha sostenuto il suo primo discorso alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati. E poi la crisi del Pd, con Enrico Letta che ha già annunciato che non si candiderà per la segreteria del partito e che si avvia lentamente al congresso costituente. Spazio anche alla guerra in Ucraina e ai nuovi equilibri internazionali, dopo le dimissioni di Liz Truss come premier britannica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La lista degli ospiti è ancora in corso di aggiornamento.