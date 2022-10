Nuovi giornalisti crescono: il concorso nelle scuole italiane

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022

di Simone Marrucci

Saranno seicento i ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, a popolare le strette vie del centro storico di Piancastagnaio, in provincia di Siena, in occasione della premiazione di “Penne & video sconosciuti” a partire da domani venerdì 21 ottobre e per tutto il fine settimana. Il concorso, aperto alle scuole dell’obbligo di tutta Italia, scopre e seleziona i giornali scolastici e servizi video di migliaia di giornalisti in erba. Fu un gruppo di insegnanti, 24 anno fa, a dare vita a questa iniziativa che ha visto un naturale avvicendarsi degli organizzatori, riuniti nella onlus “Osa” (acronimo che sta per Operatori scolastici Amiata), ma che è rimasta inalterata nello spirito e che si regge grazie un protocollo d’intesa tra il Ministero Pubblica Istruzione, al lavoro degli operatori scolastici e al coinvolgimento della locale Proloco e dell’associazione culturale Piano scenico, oltre ad avere il patrocinio del Comune di Piancastagnaio.

L’edizione di quest’anno, dopo il biennio di emergenza pandemica che non ha consentito le premiazioni in presenza, si presenta con nuova veste: le scuole presenti parteciperanno a momenti formativi per alunni e docenti, laboratori, visite guidate e la partecipazione di giornalisti e scrittori. Il paese alle pendici dell’Amiata, nemmeno cinquemila abitanti, sarà coinvolto nelle attività, che coinvolgono classi di 27 scuole selezionate. La formazione fa da cornice alle fasi di consegna di attestati e gadget al teatro comunale Ricci Barbini. Non mancano momenti ricreativi con musica dal vivo con artisti del territorio e la preziosa collaborazione di Grimed – ente di formazione e aggiornamento per insegnanti – che propone un convegno sulla comunicazione in matematica. Tra i giornalisti chiamati a raccontare la propria esperienza e a confrontarsi sui risvolti di una professione cruciale per una democrazia ci sarà Antonello Sette, con trascorsi in Rai e Mediaset, già collaboratore del Corriere della Sera e ora del Foglio, che interverrà sulle profonde trasformazioni che hanno attraversato e definitivamente cambiato il giornalismo negli ultimi vent’anni.

“Penne & video sconosciuti” inizia venerdì 21 ottobre alle 10,30 al teatro comunale con la consegna degli attestati ad alcune scuole che hanno colto le opportunità offerte e risposto all’invito. Altri attestati verranno consegnati dalle ore 15,30 e nel pomeriggio di sabato 22, per un totale di cinque “turni”. Sempre sabato 22, Roberto Imperiale e Brunetto Piochi condurranno nello straordinario mondo dell’unipluralità della matematica. Contemporaneamente, con certosina turnazione, sono previsti laboratori ed escursioni sul territorio, in base a programmazione organizzativa e alle richieste delle scuole partecipanti. Domenica mattina ultime possibilità di visite guidate e congedi, nell’ambito di un evento ormai affermato a livello nazionale. Tra l’altro, i lavori dei ragazzi presenti arricchiranno, come ogni anno, l’emeroteca comunale, con la più completa raccolta di giornali scolastici d’Italia. Sullo sfondo una località dall’economia dinamica, con aziende di eccellenza e la consueta stratificazione di storia.

Siamo tra l’Amiata, la Val’Orcia e la Tuscia, ai confini sud della Toscana, in un territorio già feudo degli Aldobrandeschi, che appartenne alla Repubblica di Siena e che i Medici trasformarono in marchesato, affidandolo alla prestigiosa famiglia Bourbon del Monte. Lascito di queste epoche sono una affascinante rocca, un immenso palazzo seicentesco, varie chiese e opere d’arte, in un contesto dominato dalla biodiversità, da alberi ad alto fusto, famosi un tempo per fornire il legno alle flotte navali. Qui l’associazionismo è un valore: “Penne & video sconosciuti” si inserisce in un ricco corollario di attività culturali, manifestazioni gastronomiche – come il “Crastatone”, dedicata alla castagna locale- e persino un Palio. I seicento giovanissimi con la passione della scrittura, avranno un’altra esperienza da raccontare.