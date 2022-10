globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 16.22

“Atomica Bionda”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film con Charlize Theron ambientato ai tempi della guerra fredda. Ecco la trama.

In piena Guerra fredda, Lorraine Broughton, una agente sotto copertura del MI6, viene spedita a Berlino per recuperare un prezioso dossier. Una volta in Germania, si allea con l’ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie.