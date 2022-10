"Lone Survivor", questa sera alle 23.50 su La7: ecco la trama del film con Mark Whalberg

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 16.37

Preroll

“Lone Survivor”, questa sera alle 23.50 su La7 il film del 2013 diretto da Peter Berg. Ecco la trama del film con Mark Whalberg nel ruolo del protagonista.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un’imboscata nemica sulle montagne Afghane. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo rimane isolato dai soccorsi, e circondato da una milizia talebana numericamente più grande e pronta alla guerra.