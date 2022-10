"Chi l'ha visto?", questa sera alle 21.20 su Rai 3: il caso di Agata Scuto

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 16.29

Preroll

“Chi l’ha visto?”, con Federica Sciarelli, questa sera alle 21.20 su Rai 3. “Rosario, dimmi dove hai nascosto il corpo di mia figlia”: è questo l’appello che Mariella, la mamma di Agata Scuto, rivolge all’ex convivente Rosario, a processo per omicidio e occultamento di cadavere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nella puntata anche le testimonianze inedite sulla storia di Marzia, la giovane partita da Milano e scomparsa a Pontecagnano, e – come sempre – gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ – Twitter @chilhavistorai3 – sito: www.chilhavisto.rai.it – Telefono 06.8262 – posta elettronica [email protected] – Whatsapp 345 313 1987.