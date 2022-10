"3 Days to Kill", questa sera alle 21.20 su La7: la trama del film con Kevin Costner

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 16.35

“3 Days to Kill”, questa sera alle 21.20 su La7 il film del 2014 diretto dal maestro Luc Besson. Ecco la trama del film con Kevin Costner.

Kevin Costner interpreta una spia internazionale che decide di abbandonare la sua vita vissuta sul filo del rasoio per riallacciare finalmente i rapporti con la moglie e la figlia, tenute sempre a debita distanza per proteggerle dai pericoli connessi al suo lavoro. Prima però dovrà portare a termine un’ultima missione, anche se questo significherà dover trovare un equilibrio tra i due compiti più difficili che gli siano mai stati assegnati: catturare il terrorista più pericoloso al mondo e proteggere la figlia adolescente. Costner dovrà quindi destreggiarsi tra inseguimenti mozzafiato per la capitale parigina e i comuni problemi di ogni genitore che si trova a gestire figli adolescenti.