globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 16.30

Preroll

“Jumanji – The Next Level”, questa sera alle 21.30 su Rai 2 il sequel del fortunato film con The Rock. Ecco la trama della pellicola.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.