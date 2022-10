"Il giovane Karl Marx", questa sera alle 21.15 su Rai 5: ecco la trama del film

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 16.26

“Il giovane Karl Marx”, questa sera alle 21.15 su Rai 5 il film biografico del 2017 girato da Raoul Peck. Ecco la trama.

Alla metà del Diciannovesimo secolo l’Europa è in fermento. In Inghilterra, Francia e Germania i lavoratori scendono in piazza per protestare contro le durissime condizioni nelle fabbriche, e gli intellettuali partecipano come possono all’opposizione. Uno di loro, il tedesco Karl Marx, a soli 26 anni è costretto a rifugiarsi a Parigi insieme alla moglie Jenny. Qui Karl conosce un suo coetaneo, Friedrich Engels, che, nonostante provenga da una ricca famiglia di industriali, simpatizza con le sue idee rivoluzionarie. Superate le prime resistenze, fra i due ragazzi nasce una solida amicizia che li porterà a conquistarsi la stima dei capi dei movimenti dei lavoratori. Fino a diventarne leader a loro volta.