"Fuori dal coro", questa sera alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 16.22

Preroll

“Fuori dal coro”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk condotto da Mario Giordano. L’emergenza energetica e il conseguente caro bollette saranno i temi al centro del nuovo appuntamento. Con un reportage dalla Germania, ampio spazio sarà dedicato a un confronto tra la situazione italiana e quella degli altri Paesi europei, dove i governi hanno stanziato ingenti fondi per aiutare le aziende a fronteggiare la crisi. A corredare l’inchiesta, le testimonianze di imprenditori italiani che chiedono interventi rapidi e consistenti per poter rimanere competitivi sul mercato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso della serata, un approfondimento anche sul caro vita, sull’operato del Garante per la sorveglianza dei prezzi – noto come Mister Prezzi – una figura che dovrebbe frenare le speculazioni, e sulla piaga del lavoro sottopagato.

Middle placement Mobile

E ancora, un viaggio da Nord a Sud per un’inchiesta sulla mancanza di sicurezza nelle città italiane, soprattutto di notte, in particolare nella metropolitana milanese e a Ostia, dove si è festeggiato con fuochi di artificio la scarcerazione Roberto Spada, noto come il “boss della testata”. Come sempre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case.