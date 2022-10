"Restart - L'Italia ricomincia da te", questa sera alle 23.55 su Rai 2: ospiti e anticipazioni

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 15.58

“Restart – L’Italia ricomincia da te” questa sera alle 23.55 su Rai 2 una nuova puntata. Ospiti della serata Galeazzo Bignami, responsabile nazionale dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Giovanna Della Posta, Amministratore delegato di Invimit Sgr e Francesco Mutti, Amministratore delegato di Mutti S.p.a. e presidente di Centromarca, l’associazione Italiana dell’Industria di Marca che rappresenta circa 200 imprese per un fatturato di 57 miliardi di euro, sviluppato dalle industrie associate.

Il programma sarà in onda lunedì 10 ottobre alle 23.55 su Rai 2, condotto da Annalisa Bruchi e con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario Sechi, direttore dell’Agi. Si parlerà della scena politica e della prossima squadra di governo con il primo appuntamento della rubrica “Fantachigi”. Con la manager Giovanna Della Posta, della quale farà un ritratto il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, si approfondirà il tema del patrimonio immobiliare dello Stato, un tesoro quotato 300 miliardi di euro, da valorizzare e mettere in attivo. Ci sarà un approfondimento alla lavagna con l’economista Carlo D’Ippoliti.

Altro argomento: gli aumenti spropositati dell’energia e i segnali d’allarme dei numerosi settori in crisi come quello cartario. Salgono in maniera esponenziale le bollette per gli impianti, ma crolla il fatturato perché le cartiere, aziende energivore, quindi in grandissima difficoltà, comprano sempre meno carta. E molte imprese rischiano di fermare i macchinari, forse per sempre. Saranno in collegamento i protagonisti della filiera carta, da chi la raccoglie a chi la deve lavorare: Corrado Savoriti, titolare di Sama, azienda specializzata nel recupero della carta destinata al macero, presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria e Raimondo Alleva, titolare della cartiera Raipaper di Isola di Liri, cliente dell’azienda di Savoriti.