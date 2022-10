"Propaganda Live", questa sera alle 21.10 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 16.38

“Propaganda Live”, questa sera alle 21.10 su La7. Ospite di puntata il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo con il quale si parlerà di politica interna in vista dell’imminente formazione del governo e di politica estera. Il reportage di Diego Bianchi è un attento e sagace parallelo racconto tra i brasiliani residenti in Italia che hanno votato per l’elezione del loro Presidente della Repubblica e la direzione del Pd in seguito alla disfatta elettorale. Nel corso della serata nuovo monologo di Andrea Pennacchi, mentre ospiti musicali saranno il gruppo rock Verdena. Non mancheranno gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

