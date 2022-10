Chi è Alessandra Galloni, l'italiana direttrice dell'agenzia Reuters

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 20.03

Una professionista dalle grandi qualità: Alessandra Galloni è la prima direttrice a guidare l’agenzia stampa internazionale Reuters. Un doppio record. In fatti in 170 anni mai una donna e mai una persona di cittadinanza italiana avevano ricoperto questo ruolo.

Nata a Roma, 48 anni, Galloni ha preso il posto dell’ex direttore Stephen J. Adler, che ha diretto l’agenzia per gli ultimi 10 anni.

Laureata all’università di Harvard nel 1995 e con un master presso la London school of economics, Galloni ha lavorato per il Wall Street Journal per 13 anni, come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel 2004 ha vinto il premio Overseas press club ed è stata insignita del titolo di Uk business journalist of the year per la copertura del fallimento della Parmalat.

Dal 2013 lavora per l’agenzia Reuters, dove ha ricoperto prima il ruolo di direttrice editoriale per il sud Europa e poi quello di direttrice delle notizie internazionali. Poliglotta (parla 4 lingue), viene descritta sul sito di Reuters come “una presenza carismatica” e “riconosciuta a livello internazionale”.

Reuters è una delle maggiori agenzie stampa al mondo, assieme ad Associated Press e ad Agence France-Press. È stata fondata nel 1851 dal tedesco Paul Julius Reuter, che incominciò la sua carriera trasmettendo notizie tra Aquisgrana e Bruxelles usando dei piccioni viaggiatori.

Una delle caratteristiche distintive dell’agenzia sono le regole severe sull’uso di alcuni termini, in funzione dell’oggettività delle informazioni riportate e per avere un approccio neutrale ai fatti.

Alessandra Galloni è co-autrice di un libro su Papa Francesco, ovviamente è informatissime sulle vicende italiane e sta seguendo il conflitto in Ucraina.