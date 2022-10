"Dritto e Rovescio", oggi alle 21.25 su Rete 4: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 16.25

“Dritto e Rovescio”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk politico condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera si analizzeranno le urgenze del paese in vista della formazione del nuovo esecutivo che dovrà dare risposte concrete a cittadini e imprese per quanto concerne caro-bollette e carovita. Nel corso della serata si dibatterà anche del tema legato al mondo lavoro e del reddito di cittadinanza, in particolare se sia giusto lasciarlo in essere, rivederlo o abolirlo.





Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Elisabetta Gardini, Anna Maria Bernini, Paola De Micheli, Luigi De Magistris, Augusta Montaruli, Silvia Sardone, Paolo Ferrero, Chiara Appendino e Marta Collot.