“Il Commissario Montalbano - Il Cane di terracotta”, alle 21.25 su Rai 1: la trama dell’episodio

5 Ottobre 2022 - 16.14

“Il Commissario Montalbano – Il Cane di terracotta”, questa sera alle 21.25 su Rai 1. Ecco la trama dell’ ultimo episodio con Luca Zingaretti.

Il commissario riceve la confessione del boss Tanu ‘u Greco, il quale vuole ritirarsi dall’organizzazione criminale mafiosa che non segue più l’antico codice d’onore. Ma la mafia non permette agli affiliati di andarsene e temendo che possa parlare lo uccide. Prima di morire il vecchio mafioso rivela a Montalbano l’esistenza di un arsenale di armi per la malavita nascosto in una grotta dove Montalbano trova due scheletri accanto ai quali c’è un grosso cane di terracotta e un piattino con delle monete. Dopo che l’esame sugli scheletri rivela che sono stati uccisi, il commissario decide di investigare anche se sono passati cinquant’anni dall’avvenimento. Grazie all’aiuto determinante dell’anziano Preside Burgio, suo vecchio amico, Montalbano scoprirà che i morti, Lisetta e Mario, erano due giovani uccisi, durante la guerra, da un sicario del padre di lei, possessivo e violento fino all’incesto; a sistemarli nella grotta col cane e le monete (seguendo la formula di un antico rituale arabo) era stato un comune amico, Lillo Rizzitano, alla cui famiglia apparteneva la grotta all’epoca, e che ritorna appositamente a Vigata per raccontare tutto al commissario.