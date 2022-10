“Chi l’ha visto?”, questa sera alle 21.20 su Rai 3: le anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 16.07

“Chi l’ha visto?”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 una nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli. Ci sono documenti inediti su Marzia, la giovane partita da Milano e scomparsa da Pontecagnano: parla una donna che aveva vissuto nella sua stessa casa. Intanto, si cerca ancora Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa a Jesi: “Credo che sia salita su un’auto di qualcuno che l’ha raggiunta quando è andata via da noi” dice Simone, il fidanzato. Obiettivo anche sulla storia di Jois, lo studente di economia di 19 anni, trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. E’ stato vittima di una setta? Nel programma, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

