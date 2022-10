"Jumanji - Benvenuti nella giungla" questa sera alle 21.25 su Rai 2, il reboot del film con Robin Williams

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 16.07

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” in onda questa sera alle 21.25 su Rai 2, il reboot del celebre film del 1995 con Robin Williams. Ecco la trama del film del 2017.

Mentre si trovano in punizione a scuola, Spencer, Fridge, Bethany e Martha scoprono un vecchio videogioco, Jumanji. Non appena avviano la partita, i quattro si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre.