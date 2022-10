Grande Fratello Vip, sponsor in subbuglio: le anticipazioni della puntata del 3 ottobre

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 19.44

Una puntata da seguire con attenzione perché molti sponsor sono sul piede di guerra: stasera, lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Nel corso della puntata di oggi, 3 ottobre, si parlerà dell’uscita dalla Casa di Marco Bellavia che ha provocato l’ira degli sponsor. Una scelta sofferta, dopo che nei giorni scorsi gli altri inquilini della Casa lo hanno emarginato per i problemi di depressione di cui l’attore ha rivelato di soffrire. Una sorta di accanimento del branco contro un’unica persona, che lo ha spinto a lasciare il gioco.

Ovviamente il televoto, a cui Bellavia prendeva parte, è stato annullato e stasera non ci saranno, salvo clamorosi colpi di scena, eliminati. Intanto, allietati dalla musica e baciati dal sole, Antonino e Giaele hanno condiviso una tazzina di caffè e un comodo pouf in giardino. Giaele lo ha stuzzicato e gli ha rimproverato di non averle nemmeno insegnato a giocare a biliardo mentre lei si è spesa molto per lui. “Te ne stai approfittando”, ha scherzato la ragazza. Lui ha riso e, su suo invito, le ha accarezzato le gambe, morbide. Lei lo ha provocato e gli ha chiesto dei “grattini” per ricompensarla di tutto quello che fa per lui…