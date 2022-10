"Il mio amico Nanuk", questa sera alle 23.15 su Italia 1: ecco la trama del film narrato da Brando Quilici

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 17.05

“Il mio amico Nanuk”, questa sera alle 23.15 su Italia 1 il film per le famiglie narrato da Brando Quilici. Ecco la trama.

Il giovane Luke vive nella regione artica in cui nascono gli orsi polari. Il padre è morto annegato fra i ghiacci e la madre, che è una ricercatrice, cerca di proteggere lui e la sorella Abby da ogni pericolo. Un giorno un’orsa bianca si avvicina all’abitato della città di Devon e le forze dell’ordine, dopo averla narcotizzata, la trasportano presso il lontano Cape Resolute. Peccato che l’orsa avesse con sé un cucciolo che viene ritrovato a Devon proprio da Luke. Da quel momento il ragazzo farà il possibile per ricongiungere il piccolo, che ribattezzerà con il nome Nanuk (in lingua inuit significa “orso vagabondo”), con la sua mamma.