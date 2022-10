"Era un giorno di festa", questa sera alle 23 su Rai 2 il documentario sull'attentato a Roma del 1982: anticipazioni

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 17.02

“Era un giorno di festa” questa sera alle 23 su Rai 2 lo speciale di Tg2 Dossier. Un documentario ideato e prodotto dall’”Associazione 9 ottobre 1982” con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma: Sabato 9 ottobre del 1982 era il giorno della benedizione dei bambini, una delle festività ebraiche più attese. Moltissimi fedeli stavano uscendo dalla Sinagoga di Roma, quando improvvisamente, un gruppo di terroristi palestinesi iniziò a sparare sulla folla. Nell’attentato morì un bimbo di due anni, Stefano Gaj Tachè e quaranta persone rimasero ferite. A quarant’anni

Con testimonianze inedite e oltre trenta interviste, “Era un giorno di festa” cerca di ricostruire la memoria dell’attentato, che come spiegano gli autori, rappresenta una ferita profonda, indelebile e che ha cambiato per sempre la vita della Comunità ebraica. E dopo quaranta anni ancora non è stata fatta giustizia.

“Era un giorno di festa” sarà anche in replica domenica 2 ottobre, alle 8.20, su Rai 2.