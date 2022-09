In Onda Weekend, la puntata del 1° ottobre su La7: anticipazioni e ospiti

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 22.24

Preroll

Un parterrre di alto livello per la puntata di sabato primo ottobre di In Onda Weekend, il talk di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. A partire dalle 20.30 e fino alle 22.30 si alterneranno giornalisti, commentatori, politici.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nella prima parte del programma ci saranno Massimo Giannini, direttore de La Stampa, Maddalena Oliva vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano e l’editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco per valutare l’impatto della svolta a destra del Paese. A seguire, con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere, ci sarà una sorta di tavola rotonda sulle elezioni politiche in Italia viste dall’estero.

Middle placement Mobile

Tra gli ospiti il filosofo francese Bernard-Henri Lévy, la corrispondente dalla Germania per Repubblica Tonia Mastrobuoni e il giornalista e saggista inglese Bill Emmott.

Dynamic 1

Emmott, ex direttore dell’Economist, ha di recente dichiarato all’Huffington Post “Meloni entra a Palazzo Chigi in un periodo di ben note difficoltà ed emergenze transeuropee, ma non nel tipo di crisi politica che porta fuori l’estremismo nazionalistico di una persona. Questo è qualcosa che vedremo prima o poi in futuro”.

Quanto sarà breve il futuro lo scopriremo nelle prossime settimane. L’ultima parte del talk vedrà un confronto tra il sociologo Domenico De Masi e il sindaco di Firenze Dario Nardella: cosa resterà del Pd? E come rifondare un partito sempre più in crisi d’identità? Basterà un Congresso costituente come invoca Letta? Oppure sarà necessaria un’alleanza (di nuovo) con i Cinque Stelle come predica Rosy Bindi per rifondare la sinistra? E in questa guerriglia politica, tra posizioni, gruppi e vecchie volpi, cosa rischiano i nuovi volti, i nuovi nomi? Elly Schlein, ad esempio.