"Spider-Man: Homecoming", questa sera alle 21.30 su Tv8: trama e cast del film del 2017

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 15.16

Preroll

“Spider-Man: Homecoming”, questa sera alle 21.30 su Tv8. L’ennesimo capitolo della saga dell’Uomo Ragno, nel film del 2017 interpretato da Tom Holland. Ecco la trama.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Peter Parker non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers in Captain America: Civil War, l’aver conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un rapporto speciale, tanto da avere un contatto diretto attraverso il suo assistente Happy Hogan e da aver ricevuto in dono un super-costume. Peter è così innamorato dell’idea di diventare un Avenger da lasciar scivolare in secondo piano anche la ragazza che gli fa battere il cuore, la bella Liz, per andare dietro ai criminali e mostrarsi pronto per la posizione in squadra.