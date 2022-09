"Controcorrente - Prima serata", questa sera alle 21.25 su Rete4: ospiti e anticipazioni

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 16.09

“Controcorrente – Prima serata”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 torna il programma condotto da Veronica Gentili. Elezioni, guerra in Ucraina, emergenza gas e caro bollette: questi i temi della puntata. A pochi giorni dall’esito elettorale, gli ospiti analizzeranno il momento politico del Paese in vista della formazione del Governo a guida Fratelli d’Italia. La lista degli ospiti è ancora in aggiornamento.

