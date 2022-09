"Dimartedì", questa sera alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 15.08

Preroll

“DiMartedì” torna questa sera, alle 21.15 su La7. Parte la nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che approfondirà l’analisi dei risultati elettorali, con la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni in copertina. E poi la crisi del Pd, con Enrico Letta che ha già annunciato che non si candiderà per la segreteria del partito. Ovviamente sarà dato spazio anche agli ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, con il discorso di Vladimir Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale e la prossima annessione dei territori occupati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La lista degli ospiti è ancora in corso di aggiornamento.

Middle placement Mobile