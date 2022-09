"Musei d'Italia", questa sera alle 23 su Rai 2 il viaggio nei luoghi d'arte sconosciuti

globalist

24 Settembre 2022 - 18.06

“Musei d’Italia” è il titolo di “Tg2 Dossier”, in onda questa sera alle 23.00 su Rai 2 e in replica domenica 25 settembre alle 9.50, sempre su Rai 2. A cura di Laura Gialli, il reportage ripercorre il viaggio degli inviati del Tg2 alla scoperta dei luoghi d’arte meno conosciuti: collezioni uniche, affreschi, reperti millenari, opere straordinarie, un patrimonio disseminato in ogni angolo del nostro Paese. Un percorso emozionante dall’antichità ai nostri giorni.

