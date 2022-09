“Restart - L'Italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.15 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

9 Settembre 2022

“Restart – L’Italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.15 su Rai 2. L’Europa e le decisioni prese a Bruxelles nella riunione straordinaria dei ministri dell’energia, indetta per fronteggiare l’emergenza dell’aumento dei prezzi energetici; il piano di aiuti di 65 miliardi e le strategie messe in campo per fronteggiare i rincari dalla Germania, il Paese europeo più colpito dal caro energia con l’Italia.

Sono i temi d’apertura del secondo appuntamento con la nuova stagione di “Restart – L’Italia ricomincia da te”, il programma di economia e politica condotto da Annalisa Bruchi in onda domani, venerdì 9 settembre alle 23.15 su Rai 2. Nel programma, ogni venerdì di campagna elettorale e poi, dal 3 ottobre, ogni lunedì alle 23.30, Annalisa Bruchi, affiancata dal vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e dal direttore dell’Agi Mario Sechi, ospita anche i protagonisti della scena politica e gira loro gli interrogativi degli italiani chiamati al voto.

Con il professor Carlo d’Ippoliti, si parla di Banca centrale europea: cosa vuol dire aumento dei tassi di interesse e quali le conseguenze a breve termine? La Bce come vede la politica italiana (e i suoi rappresentanti) a un passo dal voto? Con il commento di Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi di sinistra e Giulio Tremonti di Fratelli d’Italia.

Per la pagina politica, Carlo Calenda, leader di Azione, alleato di Matteo Renzi con il Terzo Polo, racconterà come cambierà lo scenario politico dopo il 25 settembre e quali sono le prospettive dell’alleanza volta al riformismo. Intervengono Aldo Cazzullo e Agnese Pini, direttrice di Qn.

Con Luigi Di Maio, Segretario di Impegno civico, un primo bilancio sulla lista creata dall’ex capo politico del M5s; la corsa verso il voto e la sua ricetta per uscire dalla crisi. Con il commento di Fiorenza Sarzanini, Vicedirettore Corriere della Sera. “Restart – L’Italia ricomincia da te” è anche su RaiPlay e sui social.