I "Fratelli Caputo" questa sera alle 21.15 su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

17 Agosto 2022 - 15.21

Torna il duo in cui Nino Frassica e Cesare Bocci vestono i panni dei fratelli Caputo nell’omonima serie, con la seconda puntata in onda questa sera alle 21.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La mini serie, che conta quattro puntate , racconta la tragicomica storia di due fratellastri che concorrono per il posto a sindaco in un piccolo paese della Sicilia. Protagonisti di due vite opposte per via del comportamento lascivo del padre, hanno sviluppato caratteri diversi anche e soprattutto in base alle proprie esperienze. L’uno, cresciuto in Sicilia con la madre, è al comando di artisti di strada con cui cerca di tirare a campare, mentre il secondo giunge da Milano dove ha goduto di istruzione universitaria e ogni tipo di comfort. Lo scontro è dietro l’angolo.

Nel cast anche Aurora Quattrocchi e Anna Teresa Rossini. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alla prima puntata.

Fratelli Caputo, trama e cast della seconda puntata stasera 17 agosto 2022 su Canale 5 – La seconda puntata della miniserie Fratelli Caputo inizia con il crollo del tetto di una scuola. È l’occasione perfetta per riunire la comunità di Roccatella grazie a una serata di beneficenza. Sperando di accrescere la popolarità del marito Alberto (Cesare Bocci), sua moglie Patrizia (Sara D’Amario) si offre subito volontaria per l’organizzazione dell’evento.

D’altro canto Nino (Nino Frassica) non intende restare con le mani in mano ed escogita un piano per dirottare l’attenzione cittadina su di lui. Finge infatti di conoscere da tempo Red Canzian (guest star nei panni di sé stesso), ex stella dei Pooh. Non ha idea però che il cantante si trova proprio in zona

Patrizia dunque, cercando di mettere alla prova le parole del cognato, gli intima di incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. Nino è però un uomo dalle mille risorse e ha già in mente un piano infallibile. Grazie all’aiuto del nipote Giacomino (Riccardo Antonaci), riuscirà ad avvicinare Canzian e persino a convincerlo di partecipare all’evento di beneficenza. Nel cast anche Giorgia Boni e Riccardo de Rinaldis. La miniserie, che vanta la regia di Alessio Inturri (L’Onore e il Rispetto), andrà in onda per altri due appuntamenti fino alla fine di agosto.