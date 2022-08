“Fratelli Caputo” stasera alle 21.15 su Canale 5: la trama della fiction con Nino Frassica

globalist

10 Agosto 2022 - 14.13

Canale 5 ripropone la prima puntata di “Fratelli Caputo”, la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci. Andrà in onda alle 21.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

“Fratelli Caputo” è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino e Alberto che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni. Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Francae da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando così la famiglia siciliana. Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare ma che ha acuito, manifestando continuamente il suo odio per il marito fedifrago e peccatore.

Alberto, al contrario, ha avuto un padre, una famiglia felice e una formazione universitaria, tutto quello che a Nino è stato negato. Sulla scia dell’esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino.