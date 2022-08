"Palio", questa sera alle 21.20 su La7: la trama del documentario sull'evento

globalist

16 Agosto 2022 - 16.51

“Palio” va in onda questa sera, alle 21.20 su La7. Nel cuore della Toscana, la polverosa città di Siena è sede della più antica corsa di cavalli del mondo: il Palio. Con una fotografia mozzafiato, la regista Cosima Spender cattura l’intensità dell’evento e allo stesso tempo la bellezza della città di Siena, creando un ritratto affascinante di una tradizione secolare. Il film racconta la storia drammatica di un giovane straniero (Tittia), in cerca di gloria, che sfiderà il suo ex mentore (Trecciolino), “un campione di astuzia”.

