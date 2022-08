"Report", questa sera alle 21.25 su Rai3: temi e anticipazioni della puntata

globalist

15 Agosto 2022 - 15.25

Report va in onda questa sera, alle 21.25 su Rai3. Un’inchiesta sull’ecomerce e sulla situazione degli allevamenti di vacche rosse a Reggio Emilia fino in Repubblica Ceca, a caccia di prodotti che spesso vengono confusi con l’originale. Le telecamere di Report sono entrate anche nei caseifici che producono sia Dop che non Dop, raccontando come avvengono i controlli per scongiurare che il latte estero e il latte Dop italiano non si confondano.

