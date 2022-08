"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

11 Agosto 2022 - 15.19

“Zona Bianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rete4, alla conduzione come sempre Giuseppe Brindisi. Argomento principale della puntata, le alleanze politiche in vista delle elezioni del 25 settembre e le divisioni tra partiti. Giuseppe Brindisi ne parlerà con Carlo Calenda di Azione, per commentare l’accordo con Matteo Renzi.

L’aumento vertiginoso delle bollette, i rincari generalizzati e l’autunno che ci aspetta saranno gli altri argomenti della serata. Con un interrogativo: c’è chi specula su questi aumenti?

In chiusura, con il prof. Fabrizio Pregliasco e la prof. Maria Rita Gismondo, un dibattito sulle misure anti-Covid di cui già si parla per la prossima stagione e delle quali dovrà farsi carico il nuovo governo. Tra gli ospiti della serata anche Al Bano.