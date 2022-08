"Help - Ho un dubbio", questa sera alle 22.50 su Rai2: il nuovo show con Caterina Balivo

globalist

2 Agosto 2022 - 12.18

Preroll

Arriva su Rai 2 martedì 2 agosto, alle 22.50 (poi giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 agosto e, successivamente, ogni martedì dal 16 agosto al 6 settembre in seconda serata), “Help – Ho un dubbio”, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che aiuterà le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria vita.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Protagonista un concorrente di qualsiasi età – ma anche una coppia o un gruppo di amici – che esprime un dubbio sul palco davanti al pubblico che, guidato da Caterina Balivo, vota tramite un telecomando con sole due opzioni e decide per quale delle due propende. La votazione avverrà più volte durante il racconto a mano a mano che la storia del concorrente si arricchisce con ulteriori dettagli: il pubblico potà cambiare opinione fino a quando Caterina Balivo decreterà il momento dell’ultima votazione. A supporto del racconto del concorrente videomessaggi di amici, conoscenti e parenti interessati a spingere una decisione in particolare, con il pubblico chiamato a commentare e votare per trovare una soluzione al dubbio proposto.

Middle placement Mobile

Alcuni protagonisti, inoltre, si esibiranno in performance per dimostrare al pubblico di avere abbastanza talento per cambiare vita. Il risultato dell’ultima votazione sancisce la decisione che il concorrente dovrà rispettare. Nelle puntate successive il pubblico assisterà agli sviluppi delle storie e delle decisioni prese.