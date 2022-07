Nuovo aggiornamento Instagram per le mappe social

redazione

25 Luglio 2022

Mark Zuckerberg, CEO di Facebook-Meta, annuncia l’arrivo di una nuova esperienza su Instagram: un nuovo sistema di ricerca basato su mappe dinamiche.

Prima di questo nuovo aggiornamento era possibile consultare una mappa attraverso hashtag legati ad un nome geografico e in quel caso comparivano solo post; l’aggiornamento, invece, darà la possibilità di cercare sulla mappa delle attività commerciali, presenterà eventi presenti in zona o in territori circostanti.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso una Storia: “Stiamo introducendo una nuova mappa ricercabile su IG oggi” e ha continuato spiegando in cosa consiste nel dettaglio, come funziona e quali sono i vantaggi per l’utente: “Ora si potranno scoprire le attività locali popolari vicine e filtrarle per categoria”.

Con il nuovo aggiornamento Instagram si ispira a Google Maps e torna alle sue origini quando la piattaforma si chiamava Burbn e si basava proprio sulla geolocalizzazione e sulla condivisione di eventi e incontri; la differenza con Maps ed altre mappe online è data dalle informazioni che arrivano dagli utenti che hanno già visitato i diversi posti e hanno pubblicato informazioni video e foto a riguardo.

Importante è la funzione dei filtri per trovare i propri luoghi di interesse, come sottolineato anche da Zuckerberg: sono proprio i filtri che, divisi in categorie specifiche, permettono di individuare ristoranti, pizzerie, caffè o bellezze naturali, ad esempio. A partire dagli hashtag, da una ricerca, è così possibile cercare il nome di una città o di un luogo di interesse e tra i risultati otterremo: stories recenti, post, guide che ci apriranno diverse finestre da esplorare.

A identificare la nuova funzione non ci sarà un nuovo pulsante dedicato ma saranno i tag di posizione nei post della bacheca o nelle storie. Ogni volta che un amico tagga una posizione o usa un hashtag per sottolinearla, come #Roma, cliccandoci, si aprirà la mappa con i punti di interesse nei dintorni che sarà anche possibile condividere tramite messaggi diretti ad amici o gruppi; se poi il profilo è pubblico è possibile utilizzare tag di posizione per far apparire la mappa in modo che anche gli altri possono vederla in maniera automatica.