Il feed di Facebook si sdoppia

22 Luglio 2022 - 19.49 Culture

Meta ha deciso di rivoluzionare Facebook per bloccare la fuga di utenti e contrastare l’ascesa dei concorrenti, in particolare TikTok. Decide di farlo con un’esperienza di fruizione del social che riporta al passato, quando il flusso di notizie era più incentrato sull’attività di amici e familiari.

Il funzionamento del social network non è stato completamente stravolto, ma gli utenti potranno ora utilizzare due feed separati per i contenuti degli amici e quelli suggeriti dall’algoritmo. La novità sarà disponibile da oggi per alcuni utenti per la versione dell’applicazione sia Android che iOS, mentre per altri Facebook prevede di implementare “gli aggiornamenti a livello globale nel corso della prossima settimana”.

La funzione si potrà anche personalizzare, fissando una sezione nella barra dei collegamenti rapidi. Nella scheda Home, mostrata all’avvio, ci saranno soprattutto i contenuti suggeriti dall’algoritmo di Facebook. Utilizzando una serie di informazioni, tra cui la cronologia di navigazione, l’intelligenza artificiale alla base del “discovery engine” sceglierà foto, video, Reels e Storie, anche da utenti non seguiti. In pratica è la versione di Meta del feed “Per te” di TikTok.