Agenzia Nova entra in Newsonline, il network per la raccolta pubblicitaria su testate news di Italiaonline

6 Luglio 2022 - 12.39

Agenzia Nova, società specializzata nell’informazione di servizio, nei servizi giornalistici, editoriali e di comunicazione, entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline e concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per il più rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Agenzia Nova, edita da Agenzia Nova Srl, è stata fondata nel 2001 da Fabio Squillante che ne detiene anche la direzione generale. Direttore Responsabile è Enrico Singer. La redazione centrale è a Roma; redazioni locali si trovano a Milano e Napoli, mentre una rete di corrispondenti sparsi sul territorio nazionale assicura la copertura in tutta Italia. Attraverso un vasto network di collaboratori, inoltre, l’agenzia copre tutti i continenti e garantisce contenuti di elevata qualità in tempo reale. Divenuta in meno di 20 anni l’agenzia di stampa di riferimento in Italia sugli affari internazionali, Nova è leader anche nell’informazione regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane di Roma e Milano.

Oltre ad Agenzia Nova fanno parte di Newsonline i seguenti editori con le rispettive testate:

– Askanews S.p.A., con il sito Askanews.it (direttore Gianni Todini) .

– SEM S.r.l., con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari)

– AL Iniziative Editoriali S.r.l. con Firstonline.info (Fondatore Ernesto Auci, direttore e co-fondatore Franco Locatelli)

– Globalist.it e inoltreGiornaledellospettacolo.it (direttore Gianni Cipriani) e PPN (direttore Maurizio Pizzuto)

– ilSussidiario.net S.r.l., con ilSussidiario.net (direttore Luca Raimondi)

– Linkiesta S.r.l., con Linkiesta.it (direttore Christian Rocca) e i canali verticali, Europea, Gastronomika, Greenkiesta, Il lavoro che verrà e Milano

– Contents Media, con Notizie.it (direttore Alessandro Plateroti) e i canali DonneMagazine.it, Foodblog.it, Tuobenessere.it e Investimentimagazine.it

– Tagfin S.r.l., con Tag43.it (direttore Paolo Madron)

– Inpagina S.r.l., con TrueNews.it (direttore Fabio Massa)

– FormatLab con Truenumbers.it (direttore Marco Cobianchi)

L’ingresso di Agenzia Nova, amplia ulteriormente e arricchisce il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, al fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.

“Newsonline si arricchisce, con Agenzia Nova, di un nuovo prestigioso partner la cui natura di agenzia di stampa nazionale e internazionale contribuisce ulteriormente alla copertura informativa di qualità: peculiarità irrinunciabile della nostra concessionaria di pubblicità. Da inizio 2022 l’aggregato delle 14 testate e 10 editori di Newsonline (la CRU – Custom Roll-up – Newsonline di Audiweb) posiziona la nostra offerta stabilmente nella top ten delle properties di news, comprese quelle finanziarie. Ciò conferma quanto il lettorato italiano si affidi regolarmente all’editoria giornalistica nativa digitale italiana, ricercando punti di vista e approfondimenti della notizia che vadano oltre le ‘solite’ testate. Mediamente più di 1,3 milioni di lettori al giorno, nel primo trimestre 2022, si sono informati su una delle testate del nostro polo”, ha dichiarato Luca Paglicci, Head of Newsonline.

“Abbiamo scelto con cura il partner per l’advertising, un aspetto che consideriamo strategico per la presenza sul web di Agenzia Nova. In Newsonline abbiamo trovato la professionalità, l’attenzione ed il sostegno che cercavamo. Siamo certi che assieme potremo intraprendere un percorso di crescita e di progressiva affermazione”. È quanto afferma Fabio Squillante, fondatore e Direttore Generale di Agenzia Nova