"Un giorno di pioggia a New York", questa sera alle 21.20 su Rai3 il film di Woody Allen in prima visione tv

24 Giugno 2022 - 11.22

In prima visione Tv su Rai 3, venerdì 24 giugno alle 21.20, andrà in onda “Un giorno di pioggia a New York” un film di Woody Allen, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

La storia è ambientata a New York, dove una giovane coppia, Gatsby e Ashleigh, ha deciso di trascorrere un fine settimana. Lui vuole fare l’attore e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi preferiti (gli stessi amati anche dal regista Woody Allen). Lei viene da Tucson, Arizona, si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati e lì, a New York, deve intervistare un celebre regista.

Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. E intanto la pioggia, in una delle città più romantiche del mondo, rovescia acqua e destini e rende più facile dimenticare le promesse.