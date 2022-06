DiMartedì, Floris questa sera non andrà in onda su La7

globalist

21 Giugno 2022 - 19.34

Preroll

Stasera – martedì 21 giugno 2022 – DiMartedì non va in onda su La7 Ma è ovvio che sia così: il programma condotto da Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per l’estate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sta quindi osservando la cosiddetta pausa estiva pronto per tornare dopo l’estate.

Middle placement Mobile

Oggi, dunque, martedì 21 giugno 2022, il talk non andrà in onda e lascerà spazio al film G’olè! presentato da Andrea Purgatori (in onda dalle ore 21,20, dopo Otto e mezzo). Quando tornerà Giovanni Floris con tutti i suoi ospiti? L’ufficialità non c’è ancora, ma DiMartedì dovrebbe tornare in onda a settembre 2022. Ovviamente su La7.